Росздравнадзор прокомментировал побочные эффекты лекарства от COVID-19

https://static.news.ru/photo/27f28272-09dc-11eb-a8e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Росздравнадзор дал свои пояснения по поводу побочных эффектов препарата от коронавируса «Фавипиравир». Ранее эксперты опубликовали документ, согласно которому при приёме препарата и средств на его основы возможны нарушения в работе ЦНС.

Росздравнадзор в свою очередь сообщил, что в его адрес не поступало сообщений о «развитии реакций с моторными нарушениями», включая падения. Свои выводы ведомство аргументирует данными базы «Фармконадзор 2.0», пишет РБК.

В сентябре Росздравнадзор разрешил применение от коронавируса двух отечественных препаратов от коронавируса с международным наименованием «Фавипиравир» — «Коронавир» и «Арепливир» амбулаторно. Ранее эти препараты могли применяться только в условиях стационара.

Теперь Минздрав планирует внести «Фавипиравир» в список жизненно важных. Цены на препараты от коронавируса будут регулироваться совместно с ФАС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый побочный эффект обнаружили фармакологи у препарата, который используется для лечения коронавируса. Эксперты Информационного центра по вопросам фармакотерапии у пациентов с COVID-19 считают, что препарат отрицательно влияет на центральную нервную систему.