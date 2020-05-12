Росздравнадзор начал проверку ИВЛ в больницах, где произошли пожары

https://static.news.ru/photo/d8ee2576-944e-11ea-b63b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) проверяет качество и безопасность аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге.

Причина организации контрольно-надзорных мероприятий — возникновение пожаров в данных медицинских учреждениях 9 и 12 мая соответственно, — говорится в сообщении ведомства.

Также специалисты проверят условия эксплуатации аппаратов ИВЛ.

NEWS.ru писал, что аппарат ИВЛ в больнице Петербурга загорелся на глазах у врача. Погибли пять пациентов, 150 человек были эвакуированы. В больнице приняли решение временно отказаться от использования аппаратов «Авента-М» до получения итогов расследования. Медики получили эту технику 1 мая, у них не было претензий к работе устройств.

В Москве при пожаре в больнице погибла пациентка на ИВЛ. Ей было 95 лет, вероятной причиной смерти стало термическое воздействие. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал тщательно расследовать пожар.