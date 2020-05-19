Ростуризм: регионы с 1 июня начнут открываться для туристов

https://static.news.ru/photo/24a568d2-9a06-11ea-9cf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Russian Look

Туристические объекты в большинстве регионов России откроются с 1 июня, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

По словам чиновницы, первыми возобновят работу санатории с медицинской лицензией, апарт-отели и гостиницы с коттеджным размещением постояльцев. До конца мая Ростуризм уточнит критерии для объектов, которые откроются первыми.

Мы смотрим на летний сезон с большим оптимизмом. С 1 июня в большинстве регионов начнётся первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы, — цитирует Догузову ТАСС.

Как писал NEWS.ru, туристическая отрасль и авиаперевозки оказались среди наиболее пострадавших отраслей во время пандемии коронавируса. По оценке ООН, доходы туристической отрасли во всём мире могут сократиться примерно на $450 млрд.