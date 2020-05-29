Ростуризм не намерен сдерживать выездной поток путешественников

https://static.news.ru/photo/e5144412-a122-11ea-aaa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о том, что ведомство не планирует искусственно удерживать российских путешественников от поездок за границу.

По её словам, информация об открытии границ тех или иных стран не более чем попытка привлечь внимание. На самом деле предпосылок для снятия ограничений в июне не наблюдается, подчеркнула Догузова на онлайн-встрече с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме. Однако Ростуризм намерен тщательно изучить каждое уведомление.

Как информировал NEWS.ru, российское правительство начнёт снимать ограничения с внутреннего туризма. С таким заявлением выступил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.