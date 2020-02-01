Роструд организовал горячую линию по вопросам эпидемиологической ситуации в Китае. Ведомство готово разъяснить вопросы в части соблюдения трудового законодательства.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Роструда за разъяснениями можно обратиться по телефону 8-800-707-88-41 (звонок бесплатный) или по телефону «горячей линии» в государственную инспекцию труда в своем регионе.
Ранее вице-президент Российской медицинской ассоциации и член президиума Пироговского движения врачей Юрий Комаров заявил, что россиянам новый тип коронавируса 2019-nCoV не угрожает. По словам медика, этому заболеванию подвержены в основном китайцы, поскольку у них есть предрасположенность к пневмонии из-за большой загазованности окружающей среды, писал NEWS.ru.