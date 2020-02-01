https://static.news.ru/photo/4c9b97e8-44d0-11ea-8d26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Роструд организовал горячую линию по вопросам эпидемиологической ситуации в Китае. Ведомство готово разъяснить вопросы в части соблюдения трудового законодательства.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Роструда за разъяснениями можно обратиться по телефону 8-800-707-88-41 (звонок бесплатный) или по телефону «горячей линии» в государственную инспекцию труда в своем регионе.