Общество

Роструд разъяснил порядок выплаты зарплаты за нерабочие дни с 6 по 8 мая

08:20, 04 мая 2020 72
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работающие россияне должны получить за нерабочие дни между майскими праздниками зарплату в полном размере, рассказали в Роструде.

Режим самоизоляции продолжит действовать в России до 11 мая, таким образом 6,7 и 8 мая объявлены нерабочими в связи с пандемией, а дни с 1 по 5 мая и с 9 по 11 являются выходными по праздничному календарю. Заработная плата за них выплачивается в обычном размере, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, за прошедший месяц российские работодатели разместили около 1 млн актуальных вакансий, свыше 100 тыс. из которых — в сфере здравоохранения.

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