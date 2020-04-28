Роструд сообщил о наличии миллиона свободных вакансий в России

https://static.news.ru/photo/2687fc2a-895b-11ea-a99d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За прошедший месяц российские работодатели разместили около 1 млн актуальных вакансий, свыше 100 тыс. из которых — в сфере здравоохранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Роструда, ссылаясь на его руководителя Михаила Иванкова.

Работодатели продолжают поиск сотрудников. За прошедший месяц на портале «Работа в России» работодатели разместили, а также подтвердили актуальность около 1 млн вакансий по всей стране, — заявил он.

По данным Роструда, более 300 тыс. вакансий — в сфере производства. В сфере транспорта актуальны более 70 тыс. предложений. Также работодатели разместили более 100 тыс. вакансий в сфере здравоохранения — ведётся поиск врачей разных специальностей, санитаров и медсестёр.

Среди предложений есть вакансии для тех, кто предпочитает трудиться удаленно, — сообщили в пресс-службе.

В частности, в этой сфере работодатели ищут менеджеров по продажам, финансовых агентов и сотрудников интернет-магазинов, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты в области подбора персонала рассказали журналистам, как пандемия коронавирусной инфекции нового типа может изменить рынок труда. Распространение COVID-19 и последующее введение режима самоизоляции уже ускорили процессы автоматизации и цифровизации бизнеса. В долгосрочной перспективе это может привести к снижению спроса на специалистов, работающих, к примеру, в сфере продаж, заявили эксперты. Рост же ожидается в сферах IT, здравоохранения, робототехники, агропромышленности.