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Арест на два месяца высокопоставленного сотрудника Главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина связан с обвинением в получении взятки в размере 25 млн рублей. В роли потерпевшего оказался родственник «вора в законе» Аслана Усояна (Дед Хасан) Миро Телоян (Мирон), сам имеющий титул «законника».

Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Издание отмечает, что племянник передал взятку за то, чтобы на него не заводилось уголовное дело за занятие высшего положения в преступной...