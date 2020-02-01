Роструд уточнил февральский график рабочих дней, согласно которому жителей России ждут длинные выходные из-за празднования Дня защитника Отечества. Нерабочими днями будет период с 22 по 24 февраля.
Следующая за ним рабочая неделя окажется укороченной — трудиться придётся с 25 по 28 февраля,
Ранее NEWS.ru сообщал, что много выходных будет весной: во второй неделе марта будет всего четыре рабочих дня, также как и на предшествующей Празднику Весны и Труда апрельской неделе. Летом сократится только одна неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня, а в ноябре День народного единства станет выходным в середине недели.
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