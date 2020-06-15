Роструд напомнил о двойной оплате за работу 1 июля

https://static.news.ru/photo/ebaaa1e4-af9c-11ea-9c15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам, работающим 1 июля, должны выплатить двойную зарплату. День всенародного голосования по поправкам в Конституцию официально объявлен выходным днём.

Оплата труда в праздничные дни, в соответствии с Трудовым кодексом, производится в повышенном размере, — напомнили в Роструде.

Роструд напоминает, что раз этот день считается нерабочим, то за него сотрудник должен получить двойную зарплату. Для тех, кто в этот день отдыхает, «оплата труда за июль не снижается». В ведомстве подчеркнули, что в данном случае на 1 июля 2020 года распространяются нормы Трудового кодекса, регулирующие оплату труда в праздники, передаёт «Царьград».

Голосование по изменению Конституции пройдёт с 25 июня в течение недели. Основным днём станет 1 июля, который объявлен выходным. Россиянам предлагается проголосовать сразу за несколько сотен поправок. В частности, в одной из них упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ. Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды, писал NEWS.ru.