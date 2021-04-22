Роструд напомнил о длинных майских выходных

https://static.news.ru/photo/4f225bce-a3e7-11eb-bd74-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трёхдневные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня труда, 1 мая. Об этом рассказали в Роструде, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что рабочий день накануне, 30 апреля, считается предпраздничным днём и его продолжительность меньше на один час.

По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырёхдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, — подчеркнули в Роструде.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство труда рассматривает возможность продления майских праздников. Это может быть связано со складывающейся в стране эпидемиологической обстановкой. О намерении сделать майские выходные длиннее рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Но решения по этому вопросу пока нет.