Роструд напомнил о длинных майских выходных

Трёхдневные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня труда, 1 мая. Об этом рассказали в Роструде, сообщает РИА Новости.
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По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырёхдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, — подчеркнули в Роструде.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство труда рассматривает возможность продления майских праздников. Это может быть связано со складывающейся в стране эпидемиологической обстановкой. О намерении сделать майские выходные длиннее рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Но решения по этому вопросу пока нет.