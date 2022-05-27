Ростех подтвердил анкетирование работников с вопросами о Путине и протестах Ростех подтвердил анкетирование сотрудников с вопросами про Путина, протесты и Дудя

Фото Ростех/vk.com

Пресс-служба корпорации «Ростех» подтвердила в комментарии NEWS.ru сообщения в СМИ про анкетирование сотрудников с вопросами про отношение к деятельности президента РФ Владимира Путина, протестам, а также к известным артистам, журналистам и шоуменам: блогеру Юрию Дудю, телеведущему Владимиру Соловьёву, главе Чечни Рамзану Кадырову, певцу Олегу Газманову и другим. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Осторожно новости» 27 мая. В Ростехе подчеркнули, что ответ пресс-службы на запрос «фактически подтверждает» проведение анкетирования.

На крупных предприятиях Корпорации проходит регулярный опрос социального самочувствия. Как ответственному работодателю, нам важно знать, чем живут наши сотрудники, какие у них проблемы и ожидания. Результаты опросов учитываются в работе департаментов кадрового и организационного развития, внутренних коммуникаций и других. Опрос анонимный, на выходе мы имеем обезличенный массив данных, — рассказали в пресс-службе Ростеха.

В Telegram-канале «Осторожно новости» говорилось, что анкета состояла из 21 пункта, и разработали её «для улучшения условий труда». В публикации также говорилось, что сотрудники Ростеха и «дочек» корпорации «по всей стране представили это всё в виде теста на «социально-психологическое самочувствие».

Ранее стало известно, что деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют 78,4% россиян, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 16 по 22 мая 2022 года. Отмечается, что три месяца назад, перед началом специальной операции России на Украине, этот показатель находился на уровне 70,4%.