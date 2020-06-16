Ростех: камеры системы «Оруэлл» не умеют распознавать лица

https://static.news.ru/photo/a21e48b4-b00a-11ea-9128-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель государственной корпорации «Ростех» прокомментировал информацию об установке в школах камер с функцией распознавания лиц. По данным компании, контракт не предусматривал установку такого функционала.

При этом там подтвердили выполнение заказа на оснащение 1,6 тысячи школ аппаратурой с системой «Оруэлл», передаёт TJ.

Условия поставки не предусматривали внедрения технологии распознавания лиц, — подчеркнули в организации.

Собеседник журналистов также отметил, что никаких соглашений на поставку оборудования в 43 тысячи учреждений заключено не было.

Как писал NEWS.ru, ранее газета «Ведомости» сообщила, что региональные министерства и департаменты образования начали закупать системы распознавания лиц у входящего в корпорацию «Ростех» Национального центра информатизации (НЦИ). Умными камерами решили оборудовать все 43 тысячи российских школ.

Газета обнаружила десятки региональных закупок на 2 млрд рублей. Участники проекта подтвердили намерение создать умную систему безопасности в школах.

Как уточнили журналистам в НЦИ, устройства появятся в коридорах, фойе и лестницах школ, на прилегающей территории. Система позволит контролировать, когда ребёнок пришёл в школу и когда покинул её, оперативно выявлять посторонних.

По словам представителя разработавшей систему компании «Элвис-НеоТек» Евгения Лапшева, умные камеры уже появились в 1,6 тысячи школ в 12 российских регионах. Стоимость каждого устройства — около 10 тысяч рублей, а для оборудования одной школы нужного 20 штук.

Лапшев добавил, что в будущем систему могут интегрировать с цифровым двойником, чтобы родители могли получать оповещения о посещаемости детей.