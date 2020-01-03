https://static.news.ru/photo/5ee69250-2e31-11ea-951e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

157 заправок продают некачественное топливо. К таким выводам пришли эксперты Росстандарта после проведения соответствующего мониторинга.

Аналитики изучили АЗС в Крыму, Севастополе и Дагестане, передаёт радио Sputnik.

Наиболее частым нарушением стало превышение допустимой массовой доли серы в бензине. Такое топливо может сказаться на состоянии машины и негативно повлиять на окружающую среду.

Как писал NEWS.ru, ранее в Росстате сообщили, что цены на бензин выросли на 1,9%. Аналитики отмечают, что это самый незначительный рост цен впервые за 11 лет.