157 заправок продают некачественное топливо. К таким выводам пришли эксперты Росстандарта после проведения соответствующего мониторинга.
Аналитики изучили АЗС в Крыму, Севастополе и Дагестане,
Наиболее частым нарушением стало превышение допустимой массовой доли серы в бензине. Такое топливо может сказаться на состоянии машины и негативно повлиять на окружающую среду.
Как писал NEWS.ru, ранее в Росстате сообщили, что цены на бензин выросли на 1,9%. Аналитики отмечают, что это самый незначительный рост цен впервые за 11 лет.
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