https://static.news.ru/photo/87ed01ec-e9f4-11e9-a9fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Технический регламент ЕАЭС, вступающий в силу с 2021 года, не содержит понятия «крафтовое пиво», сообщили в Росстандарте. Однако этот продукт может быть отнесён к пивным напиткам.

В настоящий момент крафтовое пиво также не имеет ГОСТов, так как производители используют разнообразные ингредиенты, передаёт ТАСС .

При производстве этого напитка пивоварни не ограничены ГОСТом и могут использовать даже самые необычные ингредиенты и компоненты, — подчеркнул представитель ведомства.

Поэтому власти не собираются вводить национальный стандарт, но производители могут принимать участие в переработке действующих правил, регулирующих пивные напитки, заключил он.

Ранее News.ru писал, что производство крафтового пива может прекратиться в РФ. Это произойдёт в 2021 году после вступления в силу нового регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о безопасности алкогольной продукции.