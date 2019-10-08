Технический регламент ЕАЭС, вступающий в силу с 2021 года, не содержит понятия «крафтовое пиво», сообщили в Росстандарте. Однако этот продукт может быть отнесён к пивным напиткам.
В настоящий момент крафтовое пиво также не имеет ГОСТов, так как производители используют разнообразные ингредиенты, передаёт
При производстве этого напитка пивоварни не ограничены ГОСТом и могут использовать даже самые необычные ингредиенты и компоненты, — подчеркнул представитель ведомства.
Поэтому власти не собираются вводить национальный стандарт, но производители могут принимать участие в переработке действующих правил, регулирующих пивные напитки, заключил он.
Ранее News.ru писал, что производство крафтового пива может прекратиться в РФ. Это произойдёт в 2021 году после вступления в силу нового регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о безопасности алкогольной продукции.
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