Россиянка, живущая в Венеции, рассказала об отличиях итальянцев от русских

https://static.news.ru/photo/01984d04-e0d4-11ea-9846-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Russian Look/GlobalLookPress

Россиянка, которая переехала жить в Венецию, рассказала, чем отличаются итальянцы от жителей России.

В своей публикации она отметила, что все наблюдения о характере итальянцев основаны на её личном опыте, сообщает Lenta.ru.

Девушка сообщила, что итальянцы не работают в таком интенсивном режиме, как люди в России. Так, однажды преподаватель в университете сделал во время лекции перерыв на кофе. А в круглосуточных магазинах работают только иностранцы.

Кроме того, итальянцы не любят преодолевать большие расстояния, особенно в плохую погоду. Россиянка вспомнила, как одна итальянка не захотела идти в книжный, из-за того что магазин находится в 15 минутах ходьбы. По словам девушки, переехавшей в Венецию, в плохую погоду итальянцы могут пренебречь не только прогулкой, но и походом на занятия.

Также девушка рассказала, что скрывает некоторые пищевые привычки, которые могли бы ужаснуть местных жителей. Она привела в пример привычку есть макароны с кетчупом, мясо с кофе, делать салат из подручных продуктов, а также запивать салат аперолем.

Примерно за всё это меня бы линчевали итальянцы, если бы узнали, — пояснила автор публикации.

Девушка отметила, что итальянцы излишне общительны, они редко бывают в одиночестве.

Иногда очень устаю от такой вынужденной социализации нон-стоп, — призналась девушка.

Она добавила, что итальянцы могут задуматься о том, чем они хотят заниматься в жизни, только после 25 лет. Дети, начиная обучение в школе, не умеют читать и писать. А решения за детей принимают родители, даже когда ребёнок находится уже в подростковом возрасте.

Как писал NEWS.ru ранее, китайский журналист рассказал о недостатках российских женщин. По его словам, внешность жительниц России привлекает мужчин всего мира, однако заключать браки с россиянками иностранцы зачастую не спешат. Среди причин он отметил разницу в менталитете и культуре, любовь к выпивке, неаккуратность, характер и другие.