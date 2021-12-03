Россиянка устроила дебош на рейсе в Стамбул и побила полицейского

В аэропорту Внуково пассажирка самолёта, вылетающего в Стамбул, устроила дебош на борту. Чтобы успокоить женщину, пришлось вызвать на помощь сотрудника полиции, на которого она набросилась с криками. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Очевидцы событий утверждают, что женщину пытались успокоить не только сотрудники правоохранительных органов, но и бортпроводники, а также и сами пассажиры.

Мне нужно улететь, не трогайте меня, не трогайте меня, я никуда не пойду, — кричала женщина.

На опубликованных кадрах видно, что правоохранителю чуть ли не силой приходится вытаскивать женщину из кресла возле иллюминатора. Пассажиры, которые снимали происходящее на видео, выразили сочувствие полицейскому. Чем закончился инцидент и какое наказание грозит женщине, пока неизвестно. Отмечается, что из-за дебоша на борту самолёт вылетел в пункт назначения с опозданием.

Ранее пьяный 41-летний житель Белгорода начал неадекватно вести себя на борту самолёта после того, как рейс из Стокгольма в Москву приземлился в Шереметьево. Во время руления пассажир стал кричать, пытался сломать кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, повредив при этом руку.