Россиянка отсудила у аквапарка 60 тысяч за неудачное фото в бикини

https://static.news.ru/photo/de9985c4-6aef-11eb-8e8d-96000091f725_660.jpg Фото: aquapark76.ru

Ярославский аквапарк заплатит 60 тысяч рублей посетительнице, фотографию которой в бикини выложили на странице заведения в соцсети без согласия. Такое решение принял областной суд.

Неприятный инцидент произошёл в марте 2020 года, когда жительница Рыбинска с мужем и сыном приехала в аквапарк «Тропический остров», чтобы отдохнуть всей семьёй. Посетителей в тот день снимал фотограф, предлагавший выкупить понравившиеся снимки. Но сделанные кадры девушку не впечатлили и она отказалась, после чего невостребованный материал должны были удалить.

Однако некоторое время спустя фотографии появились в сообществе аквапарка в соцсети «ВКонтакте». Фото девушки в купальнике сопровождалось вопросом «Красивая?». Подписчики в комментариях не стеснялись, устроив настоящую травлю с обсуждением фигуры девушки.

Такой поворот событий стал для будущей истицы настоящим стрессом. Конфликт с супругом, неприятный разговор с начальством, обсуждения среди коллег и родственников. Тогда девушка направила претензию в адрес руководства аквапарка об урегулировании спора мирным путём. Ответа она так и не получила, а пост в итоге был удалён.

Тогда девушка обратилась с иском к аквапарку, в котором потребовала компенсацию морального вреда в сумме 400 тысяч рублей. Решением Рыбинского городского суда Ярославской области с ответчика были взысканы 20 тысяч. Истицу сумма не устроила, и она подала апелляционную жалобу в Ярославский областной суд. Тот увеличил размер компенсации до 60 тысяч, сообщили в пресс-службе суда.

Ранее в Коми, как писал NEWS.ru, коммунальную организацию обязали выплатить 90 тысяч рублей в качестве компенсации подростку, который получил перелом ноги, угодив в пустоту между перекрытиями. Эксперты пришли к выводу, что ребёнок получил травму из-за управляющей компании, не выполнившей обязанности по содержанию дома.