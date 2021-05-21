Россиянин отсудил более 800 тысяч рублей у государства за судебную ошибку

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Житель Забайкальского края Саид Озманян отсудил у государства 824 тысячи рублей за то, что был ошибочно осуждён и провёл в тюрьме более года. Об этом сообщает Telegram-канал «Зона права».

В 2014 году Озманяна признали виновным в двух грабежах, угоне автомобиля, разбое и вымогательстве. Он был осуждён на 11 лет 8 месяцев заключения в колонии строгого режима. Однако президиум Забайкальского краевого суда оставил в силе наказание только по вымогательству, а по остальным эпизодам вернул дело в прокуратуру.

Более тщательное расследование привело к поимке настоящих преступников, дело против Озманяна прекратили. Однако выяснилось, что он отсидел 412 дней по ошибке.

Озманян подал иск о взыскании с государства компенсации, и Тверской районный суд Москвы присудил ему 824 тысячи рублей — по две тысячи рублей за каждый лишний день, проведённый в колонии.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев, осуждённый по делу о госизмене, досрочно выйдет на свободу.