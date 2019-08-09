https://static.news.ru/photo/e7cde5c8-bcdf-11e9-9dc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Большинство жителей России отметили уменьшение за последние пять лет объёма и веса упаковок от продуктов, стоимость которых при этом не изменилась или выросла.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), об этом заявили 72% граждан. Ещё 4% считают, что вместе с размерами упаковок упали и цены, а 14% не заметили никаких изменений.

Мнение о том, что уменьшение упаковок организовано производителями, поддержали 74% респондентов. Также 60% опрошенных заявили о негативном отношении к этой тенденции.

Ранее News.ru писал, что Роспотребнадзор выяснил, что 63% российских магазинов не размещают молочную продукцию по правилам, вступившим в силу 1 июля. Согласно нововведению, молочные и молокосодержащие продукты теперь нужно отделять на прилавках хотя бы визуально.