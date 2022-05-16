Россияне заинтересовались речными круизами на фоне санкций «Известия»: продажи круизов по рекам России выросли на 80% на фоне санкций

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Спрос на круизы по рекам России рекордно вырос по сравнению с 2021 годом: на май — июнь россияне приобрели на 80% больше таких путешествий, чем годом ранее, сообщили «Известиям» профильные операторы. Это связано с малой доступностью зарубежных круизов и тем фактом, что цены на круизы по РФ остаются на уровне прошлого года. Тем не менее уже летом стоимость речных путешествий может резко вырасти из-за подорожания топлива и продуктов питания.

Как рассказала заместитель гендиректора компании «Мостурфлот» по туризму Светлана Гончарова, в майские праздники загрузка кают в круизах составила 100%. У «Инфофлота» уже давно не осталось свободных мест на май, а на июнь доступны только единичные варианты: путешественники активно бронируют варианты на июль—август, осень и даже 2023 год. При этом около трети клиентов (30%) составляют новички.

При этом отмечается, что если себестоимость продукта продолжит дорожать, придётся поднимать и цены для туристов, поскольку дорожает в том числе и стоимость экскурсионного обслуживания по маршрутам. Те же, кто приобрёл круизы заранее, защищены от роста цен.

Ранее стало известно, что несколько крупнейших зарубежных круизных компаний перестали продавать туры россиянам. Так, итальянская Costa Cruises разослала агентам-партнёрам уведомление о том, что больше не будет принимать заявки на круизы от клиентов, живущих в России, Белоруссии и «на территории Донецкой и Луганской областей Украины». Аналогичное решение приняли компании Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Cunard Line, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises и Seabourn Cruise Line.

Там пообещали, что не будут отменять уже подтверждённые бронирования, но при их реализации будут учитываться некие «особенности санкционного режима». При этом гражданин России сможет отправиться в круиз на их лайнере, если имеет ВНЖ другой страны, будет использовать для оплаты банковский счёт другой страны и забронирует поездку в иностранном турагентстве.