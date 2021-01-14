Шуруповёрт, вентилятор, торт: россияне забыли в электричках много вещей

В период новогодних праздников россияне были рассеяны не менее обычного и забывали в электричках самые разные предметы, порою необычные. В одних только аэроэкспрессах Москвы граждане оставили около сотни вещей.
С 31 декабря по 10 января в поездах находили различные шапки и варежки, а вместе с ними — шуруповёрт, две копилки в виде быка, миндальный торт, портативный вентилятор и даже боксёрские перчатки.
Специально для таких случаев существует склад забытых вещей,
Стоит отметить, что в общей сложности на складах транспортных организаций хранятся тысячи забытых людьми вещей. При этом не все они оказываются востребованными. Нередко люди забывают рюкзаки и чемоданы. Но встречаются и поистине уникальные экспонаты, например сварочный аппарат, квадрокоптер, раскладушка или коробка с автомобильными номерами.
Во время праздников необычных находок больше всего. Например, в прошлом году в столичном метро после новогодней ночи нашли три бороды Дедов Морозов, два посоха, балалайку, костюм Снегурочки, несколько гирлянд и даже мешок с подарками, писал NEWS.ru.