Шуруповёрт, вентилятор, торт: россияне забыли в электричках много вещей

https://static.news.ru/photo/4706648a-5711-11eb-9919-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В период новогодних праздников россияне были рассеяны не менее обычного и забывали в электричках самые разные предметы, порою необычные. В одних только аэроэкспрессах Москвы граждане оставили около сотни вещей.

С 31 декабря по 10 января в поездах находили различные шапки и варежки, а вместе с ними — шуруповёрт, две копилки в виде быка, миндальный торт, портативный вентилятор и даже боксёрские перчатки.

Специально для таких случаев существует склад забытых вещей, передаёт «Москва 24». Впрочем туда попадают лишь те вещи, которые обнаружены работниками аэроэкспрессов. Если потерянное нашёл кто-то из других пассажиров, многое зависит от добропорядочности человека.

Стоит отметить, что в общей сложности на складах транспортных организаций хранятся тысячи забытых людьми вещей. При этом не все они оказываются востребованными. Нередко люди забывают рюкзаки и чемоданы. Но встречаются и поистине уникальные экспонаты, например сварочный аппарат, квадрокоптер, раскладушка или коробка с автомобильными номерами.

Во время праздников необычных находок больше всего. Например, в прошлом году в столичном метро после новогодней ночи нашли три бороды Дедов Морозов, два посоха, балалайку, костюм Снегурочки, несколько гирлянд и даже мешок с подарками, писал NEWS.ru.