Россияне вспомнили худшие новогодние подарки

Почти 28% россиян никогда не получали плохих подарков на Новый год. При этом остальные 72% признались, что предметы одежды являются самым нелюбимым подарком для мужчин, а женщинам не нравится получать в подарок новогодние статуэтки и свечи.
Таковы результаты исследования, проведённого онлайн-сервисом по поиску работы,
Для 8% респондентов самым неудачным новогодним подарком, который им довелось получить, стали предметы одежды. Мужчины сообщают об этом втрое чаще женщин (13% против 4%). Носки, футболки, свитера, домашние халаты — всё это лучше купить самому, по своему вкусу и размеру, чем найти под ёлкой, аргументируют опрошенные, — говорится в исследовании.
Также россиянам не нравятся в качестве подарка сувениры. Магниты и брелоки, свечи и статуэтки назвали худшими новогодними подарками 4% россиян (6% женщин и 3% мужчин).
Худшими подарками для 3% респондентов оказались конфеты, шоколад и торты. Причём больше негатива к таким сюрпризам высказали женщины (5% против 1%).
Также 3% опрошенных высказались против получения на Новый год косметики или парфюмерии — шампуней, гелей для душа или духов. Ещё 2% респондентов не нравится быть одаренными посудой или кухонными принадлежностями.
Всего 18% россиян назвали неудачные подарки из разряда «другие». К ним относятся, к примеру, кальян для некурящего, ласты и разводной ключ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне чаще всего просят у Деда Мороза на предстоящий Новый год здоровья и погашения кредитов. Среди других заявок — улучшение жилищных условий, а также бытовая техника, мебель, путешествия, автомобиль. Очень часто просят Деда Мороза подарить здоровье, счастье, любовь, мир во всём мире. Об этом NEWS.ru рассказали в пресс-службе Деда Мороза.