Россияне вспомнили худшие новогодние подарки

https://static.news.ru/photo/40f7e970-2c90-11eb-bd11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почти 28% россиян никогда не получали плохих подарков на Новый год. При этом остальные 72% признались, что предметы одежды являются самым нелюбимым подарком для мужчин, а женщинам не нравится получать в подарок новогодние статуэтки и свечи.

Таковы результаты исследования, проведённого онлайн-сервисом по поиску работы, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что опрашивались представители экономически активного населения старше 18 лет из всех округов РФ. Всего в исследовании участвовало 1,6 тысячи человек.

Для 8% респондентов самым неудачным новогодним подарком, который им довелось получить, стали предметы одежды. Мужчины сообщают об этом втрое чаще женщин (13% против 4%). Носки, футболки, свитера, домашние халаты — всё это лучше купить самому, по своему вкусу и размеру, чем найти под ёлкой, аргументируют опрошенные, — говорится в исследовании.

Также россиянам не нравятся в качестве подарка сувениры. Магниты и брелоки, свечи и статуэтки назвали худшими новогодними подарками 4% россиян (6% женщин и 3% мужчин).

Худшими подарками для 3% респондентов оказались конфеты, шоколад и торты. Причём больше негатива к таким сюрпризам высказали женщины (5% против 1%).

Также 3% опрошенных высказались против получения на Новый год косметики или парфюмерии — шампуней, гелей для душа или духов. Ещё 2% респондентов не нравится быть одаренными посудой или кухонными принадлежностями.

Всего 18% россиян назвали неудачные подарки из разряда «другие». К ним относятся, к примеру, кальян для некурящего, ласты и разводной ключ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне чаще всего просят у Деда Мороза на предстоящий Новый год здоровья и погашения кредитов. Среди других заявок — улучшение жилищных условий, а также бытовая техника, мебель, путешествия, автомобиль. Очень часто просят Деда Мороза подарить здоровье, счастье, любовь, мир во всём мире. Об этом NEWS.ru рассказали в пресс-службе Деда Мороза.