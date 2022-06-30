Россияне воспользовались виртуальной примерочной на неделе Tech in Fashion

Фото: mos.ru

В рамках Московской недели моды на ВДНХ прошло мероприятие Tech in Fashion. Посетители могли воспользоваться виртуальной примерочной, посмотреть на цифровые витрины, потрогать напечатанные на 3D принтере платья и опробовать светящуюся ткань.

Среди ключевых международных трендов отрасли, свойственных и отечественному модному бизнесу, — персонализация, устойчивое развитие, wellness-экономика и инклюзивность. Мода и технологии переплетаются все теснее, и в скором времени инновационные технологические решения станут действительно неотъемлемой составляющей лидеров fashion-бизнеса, — рассказала и. о. генерального директора Агентства Инноваций Москвы Мария Богомолова.

На неделе Tech in Fashion присутствовали ведущие специалисты фешен-индустрии, дизайнеры, журналисты, блогеры, а также представители технологических компаний. В павильоне ВДНХ «Робостанция» прошла выставка, посвященная технологиям в моде. В рамках экспозиции посетителям рассказали о технологичной одежде для занятий спортом и способе оживлять наряды с помощью QR-кода.

Ранее стало известно, что Московская неделя моды объединила более 1,6 млн посетителей и сотни российских брендов. Свыше 450 дизайнеров продемонстрировали коллекции на знаковых площадках столицы: в парке «Зарядье», на ВДНХ, Тверской площади, в ГУМе, на площади Революции и станции метро «Маяковская». В показах поучаствовали более 2700 моделей.