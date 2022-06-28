Московская неделя моды объединила более 1,6 млн посетителей

Фото: Пресс-служба Московской недели моды

Московская неделя моды объединила более 1,6 млн посетителей и сотни российских брендов. Свыше 450 дизайнеров продемонстрировали коллекции на знаковых площадках столицы: в парке «Зарядье», на ВДНХ, Тверской площади, в ГУМе, на площади Революции и станции метро «Маяковская». В показах поучаствовали более 2700 моделей.

Онлайн-трансляция прошла более чем на 120 сайтах российских и международных СМИ, показы собрали почти 3 млн просмотров.

Также на протяжении всей недели работал профессиональный B2B-шоурум в Гостином Дворе, в котором были выставлены коллекции 138 брендов. В шоуруме согласовали более 230 сделок на общую сумму свыше 60 млн рублей. Средняя сделка составила около 260 тысяч рублей. Дизайнеры обсуждают более 800 потенциальных соглашений, переговоры по которым продолжатся.

Кроме того, работали пять маркетов, в которых продавались вещи от 225 брендов. Гости могли купить дизайнерскую одежду, обувь и аксессуары.

Московская неделя моды завершилась в воскресенье, 26 июня, целой серией запоминающихся событий. В парке «Зарядье» свои коллекции представили KARTASHOVA, LESEL, Semiletova, Venera M., EKaterina RinaR, JENESAQ и ANNPOLYAKOVA и VALENTIN YUDASHKIN. Также прошёл показ Института бизнеса и дизайна.