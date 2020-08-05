Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной

Россияне старше 40 лет получат дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации. Закон вступит в силу во вторник, 11 августа.
Дополнительным выходным можно будет воспользоваться только один раз в году. Средняя зарплата и рабочее место у работника при этом сохранится. Кроме того, ему нужно будет подтвердить медицинской справкой прохождение диспансеризации.
Отмечается, что новая норма призвана обеспечить сохранение здоровья работающих граждан и повысить доступность диспансеризации.
Один из самых низких охватов населения профилактическими медицинскими осмотрами был зафиксирован в Москве. Специалисты связывают нежелание многих россиян проходить диспансеризацию с недостаточно высокой санитарной культурой граждан и их желанием отложить посещение врачей на потом. NEWS.ru рассказывает, зачем нужна диспансеризация и какие заболевания можно предотвратить, вовремя посещая медиков.
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