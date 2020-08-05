Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной

https://static.news.ru/photo/c0dfe422-d7c1-11ea-ad8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне старше 40 лет получат дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации. Закон вступит в силу во вторник, 11 августа.

Дополнительным выходным можно будет воспользоваться только один раз в году. Средняя зарплата и рабочее место у работника при этом сохранится. Кроме того, ему нужно будет подтвердить медицинской справкой прохождение диспансеризации.

Отмечается, что новая норма призвана обеспечить сохранение здоровья работающих граждан и повысить доступность диспансеризации.

Один из самых низких охватов населения профилактическими медицинскими осмотрами был зафиксирован в Москве. Специалисты связывают нежелание многих россиян проходить диспансеризацию с недостаточно высокой санитарной культурой граждан и их желанием отложить посещение врачей на потом. NEWS.ru рассказывает, зачем нужна диспансеризация и какие заболевания можно предотвратить, вовремя посещая медиков.