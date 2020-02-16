https://static.news.ru/photo/ee9ac2d8-50e4-11ea-80ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Республику Кипр в 2019 году посетили около 782 тысяч российских граждан. Россия таким образом заняла второе место по числу туристов на острове.

Об этом сообщает издание Phileftheros со ссылкой на официальную статистику. Впереди россиян оказались британцы — в 2019 году на Кипр приехали 1 млн 330 тысяч гостей из Великобритании. Власти островной республики посчитали, что граждане РФ в сумме потратили €522 млн, что составило 20% всех доходов в сфере туризма. Британцы оставили на острове почти €1 млрд или 38%.

Самыми щедрыми туристами в индивидуальном плане оказались швейцарцы, которые тратили в среднем €875 на человека за время пребывания на Кипре. Далее расположились бельгийцы (€858) и норвежцы (€842). Россияне и британцы в этот топ не попали.

Как сообщал NEWS.ru, в январе Республика Кипр отказалась поддерживать введение новых санкций Евросоюза в отношении России.