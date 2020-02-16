Республику Кипр в 2019 году посетили около 782 тысяч российских граждан. Россия таким образом заняла второе место по числу туристов на острове.
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Самыми щедрыми туристами в индивидуальном плане оказались швейцарцы, которые тратили в среднем €875 на человека за время пребывания на Кипре. Далее расположились бельгийцы (€858) и норвежцы (€842). Россияне и британцы в этот топ не попали.
Как сообщал NEWS.ru, в январе Республика Кипр отказалась поддерживать введение новых санкций Евросоюза в отношении России.
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