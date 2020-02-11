Уровень доверия президенту Владимиру Путину среди россиян в январе 2020 года составил 35%. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Левада-центра.
Респондентам задавали открытые вопросы о доверии политикам — когда человек должен сам называть их имена. Как
При этом, как
Издание отмечает, что в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённом по схожей методике, рейтинг доверия Путину в январе достиг 30,6% (правда, в декабре 2019 года он был ниже 30%).
При этом, как ранее писал NEWS.ru, в мае 2019 года ВЦИОМ
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