https://static.news.ru/photo/7c3a9222-4d6a-11ea-bc41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

​Уровень доверия президенту Владимиру Путину среди россиян в январе 2020 года составил 35%. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Левада-центра.

Респондентам задавали открытые вопросы о доверии политикам — когда человек должен сам называть их имена. Как следует из аналитического отчёта, людей просили назвать 5–6 известных им деятелей.

При этом, как напоминают «Ведомости», рейтинг Путина в ходе опроса по аналогичной методике в ноябре 2017 года составил 59%. Таким образом, показатель за этот период снизился почти вдвое.

Издание отмечает, что в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённом по схожей методике, рейтинг доверия Путину в январе достиг 30,6% (правда, в декабре 2019 года он был ниже 30%).