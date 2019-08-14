Количество смертельных отравлений спиртосодержащей продукцией за первую половину 2019 года выросло до 3246 человек. Это на 21,1% выше, чем показатель за аналогичный период прошлого года.
Эксперты учитывали летальный исход от большого количества выпитого и не включали в статистику данные об отравлениях контрафактом, сообщается на
Ранее News.ru писал, что крупную партию поддельного алкоголя обнаружили в Калининграде. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Калининградской области