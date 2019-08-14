https://static.news.ru/photo/8c7661a2-be9f-11e9-b43b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Количество смертельных отравлений спиртосодержащей продукцией за первую половину 2019 года выросло до 3246 человек. Это на 21,1% выше, чем показатель за аналогичный период прошлого года.

Эксперты учитывали летальный исход от большого количества выпитого и не включали в статистику данные об отравлениях контрафактом, сообщается на сайте Росстата.