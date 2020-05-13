Россияне стали чаще смотреть документальные фильмы на самоизоляции

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Специалисты компании Mediascope провели исследование, в результате которого выяснилось, что во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса жители России стали чаще смотреть по телевизору документальные фильмы. Эксперты отметили, что данные предоставляются за апрель 2020 года.

По словам сотрудников Mediascope, в течение месяца в РФ увеличилось время просмотра телепередач почти всех жанров. На прежнем уровне остались лишь художественные фильмы и спортивные программы. Более всего (на 33%) выросло время просмотра россиянами документальных программ. Кроме того, жители РФ стали больше смотреть социально-политические передачи (на 31%) и новости (на 22%).

Также отмечается, что по сравнению с прошлогодними апрельскими показателями россияне старше четырёх лет, проживающие в городах с населением более 100 тысяч человек, на четверть больше времени проводили перед телевизором. Средние показатели просмотра достигли отметки в 269 минут ежедневно.

Время телепросмотра также выросло по сравнению с мартом 2020 года — на 13%. В прошлом году в апреле время просмотра ТВ по сравнению с мартом, наоборот, сокращалось, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, представители стримингового сервиса Megogo рассказали, какой фильм пользовался наибольшей популярностью в период самоизоляции в связи с пандемии коронавируса.