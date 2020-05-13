Стриминговый сервис назвал самый популярный фильм в период самоизоляции

Представители стримингового сервиса Megogo рассказали, какой фильм пользовался наибольшей популярностью в период самоизоляции в связи с пандемии коронавируса.
Генеральный директор платформы Виктор Чеканов заявил, что зрители смотрели ленту «Заражение» 2011 года, снятую американским режиссёром Стивеном Содербергом,
Кино часто играет на наших чувствах, извлекая самые глубинные страхи и неврозы. Стоит признать, что у истории COVID-19 и событий «Заражения» действительно немало общего, — сказал Чеканов.
Популярностью также пользовались фильмы «Король Лев», «Планета 51», «Артур и война двух миров», «Пушистый шпион», «Реальная белка» и «Как приручить дракона — 3». Представитель онлайн-кинотеатра отметил, что длительность просмотра детского контента выросла на 28%.
Ранее аналитики онлайн-сервиса «КиноПоиск» выяснили, какие фильмы и сериалы чаще всего смотрят россияне, находясь в изоляции во время пандемии коронавируса. Фильм «Заражение», рассказывающий о китайском вирусе, по-прежнему пользуется наибольшим спросом, писал NEWS.ru.
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