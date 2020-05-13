Стриминговый сервис назвал самый популярный фильм в период самоизоляции

https://static.news.ru/photo/fb0b89c8-9511-11ea-bc27-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Заражение» Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/Global Look Press

Представители стримингового сервиса Megogo рассказали, какой фильм пользовался наибольшей популярностью в период самоизоляции в связи с пандемии коронавируса.

Генеральный директор платформы Виктор Чеканов заявил, что зрители смотрели ленту «Заражение» 2011 года, снятую американским режиссёром Стивеном Содербергом, передаёт «Ридус». По рейтингам лента обогнала даже новые блокбастеры.

Кино часто играет на наших чувствах, извлекая самые глубинные страхи и неврозы. Стоит признать, что у истории COVID-19 и событий «Заражения» действительно немало общего, — сказал Чеканов.

Популярностью также пользовались фильмы «Король Лев», «Планета 51», «Артур и война двух миров», «Пушистый шпион», «Реальная белка» и «Как приручить дракона — 3». Представитель онлайн-кинотеатра отметил, что длительность просмотра детского контента выросла на 28%.

Ранее аналитики онлайн-сервиса «КиноПоиск» выяснили, какие фильмы и сериалы чаще всего смотрят россияне, находясь в изоляции во время пандемии коронавируса. Фильм «Заражение», рассказывающий о китайском вирусе, по-прежнему пользуется наибольшим спросом, писал NEWS.ru.