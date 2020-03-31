https://static.news.ru/photo/23b62fe2-73f0-11ea-95f9-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Заражение» Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/Global Look Press

Аналитики онлайн-сервиса «КиноПоиск» выяснили, какие фильмы и сериалы чаще всего смотрят россияне, находясь в изоляции во время пандемии коронавируса. Фильм «Заражение» американского режиссёра Стивена Содерберга, рассказывающий о китайском вирусе, по-прежнему пользуется наибольшим спросом.

В целом, по данным экспертов, несмотря на карантин, пользователей в России продолжают интересовать новинки кинопроката. Следом за «Заражением» самыми востребованными картинами оказались «Джентльмены» Гая Ричи, «Холоп» Клима Шипенко, и «Бладшот» Дейва Уилсона с Вином Дизелем в главной роли.

В тройку наиболее популярных сериалов вошли «Колл-центр» канала ТНТ, комедийный проект платформы «КиноПоиск HD» под названием «Последний министр» и «Магомаев», рассказывающий о советском певце Муслиме Магомаеве.

Как писал NEWS.ru, журналист и кинокритик издания Collider Элли Геммилл решила предложить сидящим на карантине людям картину «Война миров Z» немецко-швейцарского режиссёра Марка Форстера, чтобы зрители посмотрели что-нибудь кроме «Заражения» Стивена Содерберга и «Эпидемии» Вольфганга Петерсона, которые стали популярны на волне распространения COVID-19.