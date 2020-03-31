Аналитики онлайн-сервиса «КиноПоиск» выяснили, какие фильмы и сериалы чаще всего смотрят россияне, находясь в изоляции во время пандемии коронавируса. Фильм «Заражение» американского режиссёра Стивена Содерберга, рассказывающий о китайском вирусе, по-прежнему пользуется наибольшим спросом.
В целом, по данным экспертов, несмотря на карантин, пользователей в России
В тройку наиболее популярных сериалов вошли «Колл-центр» канала ТНТ, комедийный проект платформы «КиноПоиск HD» под названием «Последний министр» и «Магомаев», рассказывающий о советском певце Муслиме Магомаеве.
Как писал NEWS.ru, журналист и кинокритик издания Collider Элли Геммилл решила предложить сидящим на карантине людям картину «Война миров Z» немецко-швейцарского режиссёра Марка Форстера, чтобы зрители посмотрели что-нибудь кроме «Заражения» Стивена Содерберга и «Эпидемии» Вольфганга Петерсона, которые стали популярны на волне распространения COVID-19.
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