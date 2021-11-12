Россияне смогут выиграть по 100 тысяч рублей

Вакцинировавшиеся от коронавируса россияне получат шанс выиграть по 100 тысяч рублей. Об этом говорится во вступившем в силу постановлении правительства, пишет РИА Новости.
Призы по 100 тысяч рублей
Победителей выберет компьютер на основе Единого регистра вакцинированных. Выигравших известят через портал госуслуг.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому срок проведения розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса продлили до конца года. На официальном сайте проекта «Бонус за здоровье» будут публиковаться номера победивших сертификатов.
Двое жителей столицы уже выиграли по однокомнатной квартире. В мэрии рассказали, что ещё шесть квартир будут разыграны 10, 17 и 24 ноября.