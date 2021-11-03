Мэрия Москвы назвала победителей розыгрыша квартир за вакцинацию

Столичная мэрия объявила о двух победителях очередного розыгрыша квартир за сделанные прививки от коронавируса. Конкурс состоялся 3 ноября, победителями стали мужчина по имени Илья Михайлович и женщина по имени Елена Викторовна, сообщается на сайте столичного правительства.

Прошедшим вакцинацию жителям столицы подарили по однокомнатной квартире, розыгрыш прошёл в рамках акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!». Апартаменты разыгрываются по инициативе Московской торгово-промышленной палаты. Всего застройщики приготовили для горожан десять квартир.

Две из них разыграли на прошлой неделе. Ещё шесть квартир будут разыграны 10, 17 и 24 ноября, — сообщает пресс-служба мэрии.

Выиграть квартиру могут те, кто получит первый компонент или пройдёт повторную вакцинацию до 21 ноября. Победители будут объявлены в эфире телеканала «Москва 24». Москвичи старшего возраста при вакцинации получают подарочный набор или денежную компенсацию.

Ранее сообщалось, что очередной розыгрыш квартир для людей, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, был намечен в Москве 3 ноября. Участвовать в нём смогли жители столицы старше 18 лет, которые получили первый компонент вакцины или прошли повторную вакцинацию с 25 по 31 октября.