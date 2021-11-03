Розыгрыш призов среди вакцинированных от COVID-19 в России продлили

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Срок проведения розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса продлили до конца года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Правительство приняло решение продлить срок проведения розыгрыша до 31 декабря. На официальном сайте проекта «Бонус за здоровье» будут публиковаться номера победивших сертификатов.

Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года, — говорится в сообщении.

Число победителей увеличится до двух тысяч человек. Они получат по 100 тысяч рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что власти города намерены вернуться к практике проведения лотерей для людей, поставивших себе прививку. По его словам, ситуация с распространением коронавируса в Москве вызывает тревогу, число новых случаев растёт.

Двое жителей столицы уже выиграли по однокомнатной квартире. В мэрии рассказали, что ещё шесть квартир будут разыграны 10, 17 и 24 ноября.