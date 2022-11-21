Россияне смогут вернуть деньги за вывоз мусора во время своего отсутствия

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне смогут запросить перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) из расчета квадратных метров на время своего отсутствия дома, подав заявление в Управляющую компанию или ТСЖ, сообщил «360» гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. Он отметил, что такая возможность уже была у тех, кто платил за вывод ТКО из расчета количества жильцов в помещении. По словам эксперта, временным отсутствием будет считаться период более пяти календарных дней.

Теперь если вы отправились в отпуск или на дачу, то можете обратиться в Управляющую компанию с заявлением о перерасчете. <...> Временным отсутствием будет считаться период более пяти календарных дней подряд, установить это можно будет, например, по счетчикам электроэнергии, — сказал Буцаев.

Новый порядок будет реализован согласно постановлению Правительства РФ «О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и начнет действовать с 1 марта 2023 года.

РЭО ранее запустил пилотный проект мониторинга, который позволит отслеживать состав воздуха. Благодаря проекту станет возможно контролировать объем загрязняющих веществ и пыли в 103 населенных пунктах 15 российских регионов, в число которых вошли Московская, Челябинская, Оренбургская, Омская и другие области. Доступ к мониторингу получат все россияне. Среди компаний, данные которых РЭО начал получать в автоматическом режиме, Росгидромет, ПАО «Норникель» и «Газпромнефть».