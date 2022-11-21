Россияне смогут запросить перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) из расчета квадратных метров на время своего отсутствия дома, подав заявление в Управляющую компанию или ТСЖ, сообщил «360» гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. Он отметил, что такая возможность уже была у тех, кто платил за вывод ТКО из расчета количества жильцов в помещении. По словам эксперта, временным отсутствием будет считаться период более пяти календарных дней.

Теперь если вы отправились в отпуск или на дачу, то можете обратиться в Управляющую компанию с заявлением о перерасчете. <...> Временным отсутствием будет считаться период более пяти календарных дней подряд, установить это можно будет, например, по счетчикам электроэнергии, сказал Буцаев.

Новый порядок будет реализован согласно постановлению Правительства РФ «О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и начнет действовать с 1 марта 2023 года.

РЭО ранее запустил пилотный проект мониторинга, который позволит отслеживать состав воздуха. Благодаря проекту станет возможно контролировать объем загрязняющих веществ и пыли в 103 населенных пунктах 15 российских регионов, в число которых вошли Московская, Челябинская, Оренбургская, Омская и другие области. Доступ к мониторингу получат все россияне. Среди компаний, данные которых РЭО начал получать в автоматическом режиме, Росгидромет, ПАО «Норникель» и «Газпромнефть».