Россияне считают Путина, Шойгу и Навального вдохновляющими личностями

https://static.news.ru/photo/dd8c9482-abe1-11ea-a431-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Социологи выяснили, кого россияне считают самыми вдохновляющими личностями.

Как сообщает «Левада-центр», респондентам был задан вопрос: «Назовите, пожалуйста, известных людей, наших современников, которые вдохновляют вас своим примером, своей активной гражданской позицией?».

Оказалось, что больше всего россиян вдохновляет президент России Владимир Путин, на втором месте блогер Алексей Навальный, следом за ним идёт министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В возрастной категории от 40 до 54 лет Навальный обошёл российского президента. Социологи считают, что это говорит «о высокой неудовлетворённости этой возрастной группы».

Также россиян вдохновляют глава ЛДПР Владимир Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, тележурналист Владимир Соловьёв и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Опрос был проведён с 24 по 27 апреля. В нём принимали участие 1608 человек старше 18 лет.

NEWS.ru писал, что почти 90% граждан РФ считают себя патриотами. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.