Россияне считают нормальным передавать домашние дела другим

https://static.news.ru/photo/8f174f04-352a-11eb-ad4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство жителей России считают нормальным для себя делегировать повседневные дела другим, чтобы с экономить личное время.

Согласно данным соцопроса, 74% граждан назвали разумным оплачивать другим выполнение уборки, мелкого бытового ремонта и доставку готовой еды с целью экономии времени. Их не поддержали только 12%, а ещё 20% опрошенных часто заказывают различные услуги.

Чуть больше половины (51%) россиян поручают свои дела специалистам время от времени. Также 78% регулярно заказывают еду, 73% пользуются услугами курьеров для доставки товаров из интернет-магазинов., а 41% — доставку продуктов из супермаркетов. От услуг мастеров на час не отказываются 36% респондентов, 28% заказывают клининг, 16% ходят в химчистки , 13% — нанимают репетиторов.

Делать всё самостоятельно предпочитают 29% граждан. Среди причин они называли отсутствие свободных средств (28%), уверенность, что кроме них никто не сделает лучше (26%), наличие свободного времени на дела (22%), привычку не доверять обязанности другим (18%), а 6% даже не задумывались о такой возможности.

Большинство опрошенных в первую очередь хотели бы передать дела специалистам по уборке (61%) и мелкому бытовому ремонту (58%), а также снять с себя обязанности по походу за продуктами (40%). При этом 54% готовы выполнять домашние задания с детьми, 52% — гулять с домашними питомцами, 46% — готовить еду.

Отвечая на вопрос, какой ежемесячный заработок бы их устроил, чтобы спокойно «покупать» свободное время, передавая домашние дела другим, четверть респондентов отметила, что их бы устроил доход в более 300 тысяч рублей. 18% заявили о доходах в 150-200 тысяч, 17% — 100-150 тысяч, 12% — 200-250 тысяч, а 11% опрошенных смогли бы спокойно делегировать часть своих дел, зарабатывая 80-100 тысяч в месяц, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, почти четверть россиян (26%) считают, что пандемия коронавируса завершится в течение полугода. Примерно столько же (24%) полагают, что окончания пандемии следует ожидать через год. Ещё 9% настроены более пессимистично. Они считают, что распространение коронавируса прекратится только через два года