Россияне рассказали, зачем им накопления

Новое исследование инвестиционной компании Anderida Financial Group показало, что россияне начали переходить на сберегательную модель поведения: сейчас четверть формирующих накопления делают это для формирования «подушки безопасности». Об этом сообщают РИА Новости.

На сегодняшний день примерно четверть из тех, кто откладывает денежные средства, делает это для формирования подушки безопасности. Годом ранее таковых было не более 20%, — сказано в исследовании.

При этом аналитики отмечают, что если в прошлом году люди тратили накопления для поддержания привычного образа жизни, то в этом году россияне стали сокращать расходы, чтобы восстановить семейный или личный капитал. На втором месте по цели накопления стоит недвижимость (18%), на третьем покупка автомобиля (14%).

Ранее ассоциация «Гидроэнергетика России» направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предприниматели предупредили о возможном росте цен на электроэнергию для населения из-за инициативы Минприроды увеличить ставки водного налога для энергетиков в 2,5 раза с 2022 года. С доводами энергетиков согласились специалисты Минэкономразвития и Минэнерго.