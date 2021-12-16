Россияне рассказали, зачем берут отпуск в декабре

11% россиян взяли в этом году две недели отпуска перед Новым годом, удлинив праздничный отдых, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Зарплата.ру. Среди основных причин такого решения называют желание подольше отдохнуть (28%) и намерение провести больше времени с семьёй (21%).

16% опрошенных назвали это время одним из самых выгодных с точки зрения размера отпускных, 12% рассказали про общую усталость к концу года, а 9% признались, что у них не было другого свободного времени для отпуска.

23% взявших отпуск в декабре намерены все выходные провести дома, 16% поедут путешествовать. Провести время на природе планируют 13% россиян, 11% в это время займутся здоровьем, а 10% планируют во время отпуска искать новую работу.

Исследование было проведено с 9 по 14 декабря среди 2038 работающих россиян.

Ранее сообщалось, что более 60% россиян к 31 декабря 2021 года не используют полностью весь положенный срок отпуска. 9% опрошенных оставляют неиспользованными около шести дней отпуска, 14% — от 7 до 13 дней. 10% российских граждан не реализуют от двух до трёх недель очередного оплачиваемого отпуска. Три-четыре недели остаются не потраченными у 4% опрошенных, а целый отпуск (28 дней) и даже больше у 16% россиян. Отмечается, что чем ниже доход у россиян, тем выше вероятность того, что отпуск будет использован полностью.

В 2021 году работодатели стали принимать меры по сокращению числа неиспользованных дней отпуска сотрудников. Чаще всего менеджеры по персоналу лишь упоминают об отдыхе, иногда предпринимаются беседы о пользе каникул. Однако 42% организаций вообще не напоминают сотрудникам об отпуске.