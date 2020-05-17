Россияне рассказали о самых странных покупках во время карантина

Вынужденная самоизоляции подтолкнула многих россиян к незапланированным покупкам, выяснилось в ходе проведённого «Туту.ру» исследования, в котором приняли участие две тысячи человек.
Большинство опрошенных (63%) признались, что ничего необычного не покупали, но 27% респондентов рассказали, что сделали запас продовольствия и медикаментов «на чёрный день», а некоторые даже купили оружие,
Еще 12% решили уделить во время самоизоляции время старым или новым хобби и заказали наборы для рукоделия, 9% оборудовали домашний офис — купили дополнительную мебель и необходимую технику. Сняли или купили дачу 7% респондентов, а 6% решили завести собаку и сделали это. Также россияне приобретали сладости, полезные добавки к пище, запасы мороженого, средства для поднятия иммунитета.
Коробку замороженной облепихи. Все другие покупки могу себе объяснить — пылесос, гантели, турник, молоток, миллион влажных салфеток — но вот облепиха необъяснима, — рассказал один из опрошенных.
Как писал NEWS.ru ранее, более 40% россиян после окончания режима самоизоляции и снятия ограничений в стране вернутся к прежней жизни, около 94% продолжат ходить в рестораны.
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