Россияне рассказали о самых странных покупках во время карантина

https://static.news.ru/photo/17c514e6-9808-11ea-99d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вынужденная самоизоляции подтолкнула многих россиян к незапланированным покупкам, выяснилось в ходе проведённого «Туту.ру» исследования, в котором приняли участие две тысячи человек.

Большинство опрошенных (63%) признались, что ничего необычного не покупали, но 27% респондентов рассказали, что сделали запас продовольствия и медикаментов «на чёрный день», а некоторые даже купили оружие, передаёт РИА Новости.

Еще 12% решили уделить во время самоизоляции время старым или новым хобби и заказали наборы для рукоделия, 9% оборудовали домашний офис — купили дополнительную мебель и необходимую технику. Сняли или купили дачу 7% респондентов, а 6% решили завести собаку и сделали это. Также россияне приобретали сладости, полезные добавки к пище, запасы мороженого, средства для поднятия иммунитета.

Коробку замороженной облепихи. Все другие покупки могу себе объяснить — пылесос, гантели, турник, молоток, миллион влажных салфеток — но вот облепиха необъяснима, — рассказал один из опрошенных.

Как писал NEWS.ru ранее, более 40% россиян после окончания режима самоизоляции и снятия ограничений в стране вернутся к прежней жизни, около 94% продолжат ходить в рестораны.