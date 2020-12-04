Россияне рассказали о самых раздражающих привычках коллег

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Многие привычки коллег перестали быть раздражающим фактором для россиян во время массового перехода на удалёнку, однако ряд поведенческих моментов в рабочем процессе по-прежнему вызывают отторжение у граждан.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого популярным сервисом по поиску работы, которые оказались в распоряжении Lenta.ru. В социологическом исследовании поучаствовали 1600 трудоустроенных россиян. 18% заявили, что во время офисной работы их ничего не раздражает в коллегах. Курение стало самой неприятной привычкой — она раздражает 9% участников опроса. На втором месте сплетни (7%). Также граждан раздражают лень, громкая речь (по 5%), опоздания и некомпетентность (7%).

В условиях удалёнки картина радикально меняется. 38% опрошенных признались, что при дистанционной работе их ничего не смущает. 7% участников больше всего не любят игнорирование звонков и сообщений, 4% пожаловались на несамостоятельных коллег, донимающих вопросами.

Ранее NEWS.ru приводил результаты опроса о самых неприятных привычках домочадцев. Как выяснилось, больше всего россиянам не нравится, когда родственники и сожители разбрасывают вещи по дому.