Россияне рассказали о самых раздражающих привычках коллег

Многие привычки коллег перестали быть раздражающим фактором для россиян во время массового перехода на удалёнку, однако ряд поведенческих моментов в рабочем процессе по-прежнему вызывают отторжение у граждан.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого популярным сервисом по поиску работы, которые
В условиях удалёнки картина радикально меняется. 38% опрошенных признались, что при дистанционной работе их ничего не смущает. 7% участников больше всего не любят игнорирование звонков и сообщений, 4% пожаловались на несамостоятельных коллег, донимающих вопросами.
Ранее NEWS.ru приводил результаты опроса о самых неприятных привычках домочадцев. Как выяснилось, больше всего россиянам не нравится, когда родственники и сожители разбрасывают вещи по дому.