Россияне рассказали, что будут делать в нерабочие дни

Россияне поделились своими планами на объявленные властями нерабочие дни. 34% опрошенных признались, что у них на работе не будет выходных, ещё 17% проведут это время дома с семьёй, передаёт «ФедералПресс».

34% опрошенных заявили, что у них на работе нет нерабочих дней, ещё 19% граждан ответили, что они будут работать удалённо, а 17% россиян сказали, что закроются на время нерабочих дней дома, — говорится в отчётах исследования.

Одинаковое количество опрошенных (8%) рассказали, что в период нерабочих дней они собираются смотреть фильмы и сериалы, отдыхать на всю катушку или улететь за границу. 3% респондентов заявили, что уедут на дачу или путешествовать по России.

Ранее стало известно, что во всех российских регионах из-за сложной эпидемиологической ситуации с 30 октября начал действовать режим нерабочих дней, который продлится до 7 ноября включительно. Нерабочие дни с сохранением заработной платы были установлены по указу президента России с целью остановить распространение коронавирусной инфекции.