Россияне продают бюсты и «авторские портреты» Владимира Путина

https://static.news.ru/photo/c6dc974a-88b9-11eb-832f-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Восковые фигуры президента России Владимира Путина в натуральную величину, бюст и даже «авторский портрет», сделанный ребёнком, выставили жители страны на «Авито». Лоты разнятся в цене, размере и в использованных при создании материалах.

Одна из восковых фигур Путина, сделанная из протезов, воска и волос, стоит 200 тысяч рублей. Однако возможен торг. Продающие фигуру обещают обеспечить доставку по всей стране. Вторая фигура стоит 45 тысяч, обе находятся в Казани.

На том же сайте можно купить бюст Путина, изготовленный методом 3D-печати. Экспонат подгонят под те размеры, которые определит заказчик. Под заказ авторы объявления могут также сделать бюсты Гай Юлия Цезаря, Иосифа Сталина и Владимира Ленина. Цена — 1500 рублей.

«Авторский портрет В. В. Путина» выглядит так, будто его нарисовал ребёнок. Человек, выставивший его на продажу и запросивший десять тысяч рублей, в описании заявил, что работа «наполнит ваш дом ощущением власти и благополучия», пишут «Новые Известия».

Как передавал NEWS.ru, в Нижнем Новгороде на продажу выставили ВАЗ-2103, которым владел первый губернатор Нижегородской области Борис Немцов.

Машина 1991 года выпуска обойдётся покупателю в три миллиона рублей.