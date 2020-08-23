Россияне призвали вернуть право на бесплатный проезд льготникам

https://static.news.ru/photo/7889243a-e5a0-11ea-8ecd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Жители России составили петицию с требованием вернуть бесплатный проезд в общественном транспорте федеральным льготникам.

В процессе монетизации 2005 года федеральные льготники лишились практически всех льгот на проезд в общественном транспорте. Формально они имеют возможность пользоваться льготами, только в пригородных поездах и электричках. Либо получать вместо этой льготы компенсацию. Но по сути — этой льготой мало кто пользуется из федеральных и региональных льготников. <...> Во многих регионах даже вдоль железных дорог пригородные поезда либо ходят редко, либо не ходят вообще, — привели сообщение петиции на портале «Росбалт».

Отмечается, что большинство россиян использует не пригородные поезда и электрички, а автобусы. Однако на этом вид транспорта льгот нет. В некоторых населённых пунктах автобусы городского, пригородного и междугородного сообщения — единственный доступный вид транспорта.

Авторы петиции призвали вернуть льготы для россиян (федеральных льготников) на проезд в городских автобусах, троллейбусах и трамваях, а также и в метрополитене.

Петиция размещена на портале «Российская общественная инициатива».

Как писал NEWS.ru ранее, в конце марта 2002 года мэр Москвы Сергей Собянин приостановил бесплатный проезд в общественном транспорте из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.