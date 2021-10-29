Россияне призвали «раскулачить Пенсионный фонд, а деньги раздать»

После призыва лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова к главе Пенсионного фонда России Андрею Кигиму уйти в отставку многие пользователи предложили ликвидировать орган в целом. Об этом сообщает URA.RU.

Настоятельно рекомендую руководителю ПФР набраться смелости и подать в отставку. Кигим не ответил ни на один вопрос, который ему задавали депутаты от всех фракций, — заявил Миронов.

Многие отметили, что за последние несколько лет ситуация с пенсиями только ухудшилась. Некоторые призвали привлечь руководство ПФР к уголовной ответственности. При этом пользователи отметили, что нужно всех разогнать, а деньги раздать людям. Тем не менее нашлись люди, обвинившие Миронова в популизме.

Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов заявил, что Государственная дума РФ отказалась от принятия закона об отмене коммунальных платежей для ветеранов Великой Отечественной войны, так как авторы инициативы не указали источник финансирования.

Он добавил, что авторы должны были не только указать источник финансирования данного проекта, но и процесс реализации, чтобы иметь наглядное представление о его эффективности.