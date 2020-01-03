https://static.news.ru/photo/4c3d18a2-2f96-11ea-999c-fa163e074e61_660.jpg Сочи Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сочи и Симферополь остаются самыми популярными направлениями внутреннего туризма, однако россияне начинают выбирать отдых в Краснодарском крае чаще, чем в Крыму.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Ozon.Travel, в котором сравнивались предпочтения туристов в начале 2019 и 2020 годов.

По словам специалистов, с отдыхом на «длинных» выходных в феврале и марте, на майских каникулах и в летний период определились уже более 100 тысяч россиян. Помимо указанных курортов популярность набирают Минводы и Калининград.

Что касается зарубежного отдыха, то здесь продолжает лидировать Ереван. Кроме того, туристы стали чаще предпочитать Рим Стамбулу из-за снижения цен на авиабилеты в Италию и роста числа рейсов от компаний-лоукостеров, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что горнолыжные курорты Сочи впервые начали продажу единого ски-пасса. Он позволяет не только посещать все трассы, но и пользоваться сопутствующей инфраструктурой — от пунктов проката снаряжения до кафе и ресторанов.