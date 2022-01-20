Россияне оценили улучшения в качестве автодорог

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные исследования об оценке реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщается на сайте центра, улучшения в качестве и доступности дорог отметили 49% опрошенных. К основным положительным изменениям отнесли замену дорожного покрытия (36%), увеличение объёмов и качества ремонта дорог (22%), строительство новых трасс и инфраструктуры (15%).

52% респондентов заметили улучшение качества дорог внутри населённых пунктов за последний год, об улучшении региональных трасс заявили 58%. На ухудшение качества указали 11% и 7% опрошенных соответственно. О повышении доступности городских дорог заявили 43% участников опроса, региональных — 48%, об ухудшении — 11% и 6% соответственно.

Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ был проведён по заказу ФГБУ «Информавтодор». Были опрошены по две тысячи респондентов старше 18 лет в каждом из 85 регионов России. Общий объём выборки составил 170 тысяч респондентов.

Ранее эксперты назвали Калужскую, Архангельскую и Новосибирскую области в числе лидеров выплат по КАСКО при полной гибели автомобиля в первом полугодии 2021 года. На частоту подобных случаев влияет целый ряд факторов, в том числе качество дорог, их оснащённость, размер региона и число крупных городов, между которыми передвигаются водители. Так, в Калужской области имеются магистрали, позволяющие развить повышенный скоростной режим, что ведёт к серьёзным ДТП.