ВШЭ: 80% россиян считают, что общественники должны помогать государству

https://static.news.ru/photo/30d8602a-75fa-11eb-99e3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большая часть россиян (80%) полагают, что наряду с госучреждениями справляться с социальными трудностями — в частности в сфере образования, здравоохранения и культуры — должны общественные, некоммерческие организации и инициативы. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, который есть в распоряжении NEWS.ru.

Мировая практика даёт много примеров такого взаимодействия, считает директор центра Ирина Мерсиянова. В любой стране государство не в состоянии в одиночку «добраться до каждой лампочки в подъезде», отмечает специалист. И здесь на помощь приходят многочисленные объединения граждан по месту жительства или ТОСы (территориальное общественное самоуправление).

Обеспечить предоставление уникальных социальных услуг помогают некоммерческие организации (НКО). Они же в пандемию доставляли бесплатные обеды и ужины врачам в больницы. Или, например, видеоволонтёры, которые помогали организовывать досуг в домах престарелых и психоневрологических интернатах в период самоизоляции. И вообще во время пандемии НКО проявили себя очень хорошо, показали, что способны добраться туда, куда не сможет ни государство, ни бизнес, — отмечает Мерсиянова.

Однако уверенность россиян не совсем однозначна. Каждый второй опрошенный, согласный с необходимостью участия общественников в решении социальных проблем, считает, что делать это они «скорее должны». За год эта категория респондентов выросла (с 43% до 50%), в то время как заявляющих твёрдое «безусловно» стало меньше (30% против 40%).

Снижение доли тех, кто уверенно говорит о том, что некоммерческим организациям наряду с государственными учреждениями нужно решать социальные задачи, — результат пандемии, считает Мерсиянова. Всё дело в том, что во время неё непосредственные контакты самих НКО с потребителями были затруднены. Определённая часть организаций перевела услуги и программы в онлайн.

При этом, по данным нашего исследования, две трети россиян (65%) полагают, что именно государственные структуры должны поддерживать людей в самоизоляции, и только 23% видят в этом роль некоммерческих организаций. Важно даже во время пандемии создавать безбарьерную среду для коммуникаций НКО с целевой аудиторией. Иначе они становятся неизвестным объектом. А абстракции доверием не пользуются, с ними не взаимодействуют, да и особых надежд на них не возлагают, — пояснила Мерсиянова.

Ранее NEWS.ru рассказывал об исследовании Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала НИУ ВШЭ, которое показало, что охват молодёжи высшим образованием в среднем по России составляет 27%. При этом за последние десять лет данный показатель несколько упал — в первую очередь из-за сокращения заочной и коммерческой форм обучения. В том числе в сегменте низкокачественного образования.