ВШЭ: высшим образованием в России охвачено 27% молодёжи

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Охват молодёжи высшим образованием в среднем по России составляет 27%. При этом за последние десять лет данный показатель несколько упал — в первую очередь из-за сокращения заочной и коммерческой форм обучения. В том числе в сегменте низкокачественного образования. Об этом говорится в результатах исследования Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала НИУ ВШЭ, которое есть в распоряжении NEWS.ru.

В наибольшей степени сокращение доли заочных программ затронуло Чукотку, Карелию, а также Смоленскую, Мурманскую и Архангельскую области. В Ямало-Ненецком автономном округе и на Чукотке охват молодёжи высшим образованием уже не превышает 5%, а в Ненецком автономном округе последние филиалы вузов и вовсе закрылись в 2017 году, говорится в исследовании.

При этом некоторые регионы усилили свои позиции на рынке высшего образования. В пятой части субъектов охват превышает среднерегиональный уровень — там в высшем образовании участвует около 30–33% молодёжи.

Особенно выделяются крупные университетские центры. Москва, Санкт-Петербург и Томская область — лидеры по показателю охвата. В этих регионах больше половины людей в возрасте от 17 до 25 лет имеют доступ к обучению в высших учебных заведениях.

При этом, как отмечается в исследовании, несмотря на то что ЕГЭ повысило межрегиональную мобильность, её уровень остаётся сравнительно невысоким. Примерно 70% поступивших в вузы учатся в регионе, в котором они окончили школу. Вместе с тем уезжающие из родного дома студенты концентрируются в небольшой группе городов. Москва привлекает примерно 17% от общего числа учащихся, Санкт-Петербург — 7%.

Между тем уровень охвата высшим образованием молодёжи в России сопоставим со средними показателями развитых стран. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила аналитик проектно-учебной лаборатории «Развитие университетов» НИУ ВШЭ Екатерина Шибанова.

Достичь таких показателей, по словам специалиста, удалось благодаря формированию в стране рынка платного высшего образования.

Однако что верно для страны в целом, далеко не всегда можно сказать про каждый отдельный регион. У нас есть и мировые студенческие столицы, и регионы, в которых практически нет вузов. Доступность высшего образования во многом определяет привлекательность территорий и конкурентоспособность региональных экономик. Мест в вузах в целом стало больше, но со времён Ломоносова пути образовательной миграции не сильно изменились, — заявила Шибанова.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что соискатели на вакансии, где требуются специалисты со среднеспециальным образованием, ожидают зарплату от 25 до 50 тысяч рублей. В среднем по стране таким образованием среди всех кандидатов обладают 18%.