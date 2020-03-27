Большинство жителей России не планируют закупаться продуктами из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
Согласно результатам опроса ВЦИОМа, такого мнения придерживаются 87% граждан. Только один из десяти опрошенных (11%) намерен закупиться впрок.
При этом за прошедшие два-три месяца среди россиян, которые хотят сделать запасы продовольствия из-за пандемии, в действительности закупились 45% респондентов.
В топ самых популярных товаров вошли крупы, консервы, сахар, макароны и мука.
Как писал NEWS.ru, ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сообщил, что сроки подачи продуктов в торговые сети уменьшились, но спрос на еду резко увеличился на 70% в ряде регионов РФ.
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