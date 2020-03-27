Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роструд запустил специальный сервис для консультации работников и работодателей по вопросам, связанным с оплатой труда в период распространения коронавируса. Об этом рассказал глава организации Михаил Иванков.

Ресурс называется «Онлайнинспекция.рф». По словам Иванкова, большинство вопросов, поступающих от пользователей, связано с реализацией указа президента Владимира Путина о нерабочих днях с 30 марта по 3 апреля. Глава Роструда уточнил,...